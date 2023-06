Chelsea : quatre légendes du club se mobilisent contre la guerre en Ukraine

La suite après cette publicité

Voici le genre d’initiatives qui sont toujours bonnes à saluer. Le 5 août prochain, Chelsea va accueillir à Stamford Bridge un match de collecte de fonds Game4Ukraine qui permettra à des enfants ukrainiens de pouvoir à nouveau apprendre dans un environnement sûr et stable. Pour l’occasion, les deux équipes auront pour capitaine Oleksandr Zinchenko et Andriy Shevchenko, symboles de l’Ukraine en matière de football. Dès lors, Chelsea a été à la recherche de grands noms pour attirer les foules à Stamford Brigde. Quatre anciennes vedettes des Blues ont répondu positivement à l’appel : Ricardo Carvalho, Michael Essien, Samuel Eto’o et Gianfranco Zola.

Une solidarité qui a été saluée par le club londonien ce samedi : «les héros des Blues Ricardo Carvalho, Michael Essien, Samuel Eto’o et Gianfranco Zola seront tous de retour sur le terrain de Stamford Bridge pour participer au match de collecte de fonds Game4Ukraine en août. Le match, qui débutera au Bridge à 18 heures le samedi 5 août, mettra en vedette certains des plus grands noms à avoir pratiqué ce sport à l’ère moderne. Avec 128 buts et 813 apparitions pour Chelsea entre eux, sans parler d’un total impressionnant de 25 trophées au club, les quatre légendes des Blues confirmées correspondent déjà certainement à cette tranche.»

