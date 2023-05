Arbitrage : l’OM ne digère toujours pas

La suite après cette publicité

Samedi dernier, l’heure était à la polémique du côté de l’Olympique de Marseille. Selon Igor Tudor, Clément Turpin a mal arbitré la rencontre entre Lens et l’OM (2-1). L’homme en noir a refusé d’accorder un but à Alexis Sanchez et a oublié de mettre un second carton jaune à Medina, le défenseur du RCL.

Quelques jours plus tard, l’état-major du club publiait un communiqué pour se plaindre de quelques décisions arbitrales, mais aussi de celles de la commission de discipline. Forcément, on s’attendait, ce vendredi en conférence de presse, a des questions à ce sujet pour Mattéo Guendouzi et Igor Tudor.

Tudor et Guendouzi plutôt calmes

Le milieu de terrain n’a pas voulu vraiment s’épancher : « le club a fait un communiqué, je ne vais pas en rajouter. Tout le monde peut se perfectionner, nous, les arbitres, les dirigeants. Tout le monde peut faire des erreurs, il faut savoir avancer avec cela, je n’ai pas besoin d’en rajouter. On ne regarde pas qui va être l’arbitre. Je le regarde à l’échauffement. D’autres joueurs voient ça différemment. Je ne pense pas que les arbitres arbitrent mal sur certaines équipes. Cela coûte des points à certaines équipes. J’espère qu’il y aura une progression de tout le monde ».

Igor Tudor, lui, qui était très chaud après la rencontre, s’est, semble-t-il, un peu calmé. « Ce n’est pas nécessaire que je parle, j’ai dit ce que j’avais à dire après le match. Il y a un communiqué, je ne vais pas l’évoquer, rien ajouter à ce niveau-là », a commenté le Croate devant les médias. Une chose est certaine, l’OM va être très attentif aux décisions sur la fin de saison et, même si la paranoïa ne prend pas le pas dans l’esprit des dirigeants, on convient de certaines choses « étranges ». Il ne reste donc que quatre matches, il faudra faire le plein si l’OM veut atteindre son objectif et dépasser Lens. Avec ou sans décision arbitrale.