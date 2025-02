OM : la fabuleuse résurrection de Luis Henrique

L’été dernier, Luis Henrique était l’invité-surprise de l’effectif marseillais. Son retour de prêt six mois plus tôt de Botafogo avait déjà constitué un certain étonnement, mais il a su saisir sa chance. Utilisé par Gennaro Gattuso puis Jean-Louis Gasset sur la seconde partie de saison, sans qu’il crève l’écran, le Brésilien a profité de la venue de Roberto De Zerbi et du travail mis en œuvre par Medhi Benatia pour se faire une place au soleil de Marseille. Pour lui assurer de son soutien, le club n’avait d’ailleurs pas hésité à le prolonger jusqu’en 2028 en août dernier, 5 jours après une prestation majuscule lors de la 1ère journée à Brest.

Avec ses deux buts, il lançait sa saison du renouveau de la meilleure des manières à un poste d’ailier gauche dans un 4-2-3-1. Consistant et régulier, il enchaînait les bonnes performances dans ce système (4 buts et 4 passes décisives lors de 12 premières journées), avant la catastrophe contre Auxerre (1-3 au Vélodrome). Depuis cette défaite, le coach italien est passé à une défense à trois, retrouvant le Brésilien dans un rôle de piston droit. Les différences de positions et de consignes ont pu surprendre. Même si elles restent dans les couloirs, c’est un peu le grand écart mais Luis Henrique s’adapte, très bien même, au point de devenir indéboulonnable aux yeux de son entraîneur.

De Zerbi à propos de Luis Henrique : «C’est l’un des joueurs les plus importants de l’OM»

Sur les 11 matchs suivants toutes compétitions confondues, le joueur de 23 ans n’a manqué que le dernier quart d’heure face à Nice. Sa polyvalence est désormais un atout, au même titre que son endurance, sa résistance à l’effort et une volonté farouche de ne jamais rien lâcher. «Il est en train de faire une très grosse saison. Il démontre qu’il est un joueur complet avec et sans ballon. Il est en train de marquer beaucoup de buts et progresse beaucoup. C’est l’un des joueurs les plus importants de l’OM» assure Roberto De Zerbi en conférence de presse, avant de se rendre à Angers ce dimanche (20h45). Il suffit de lire les chiffres pour confirmer les propos du technicien.

Avec 9 buts et 6 passes décisives en 22 rencontres depuis le début de saison, il est tout simplement le 2e meilleur buteur du club derrière Mason Greenwood (14 réalisations) et le meilleur passeur. Qu’il est loin le jeune élément de 18 ans, maladroit, pris en grippe par le Vélodrome après son arrivée pour 8 M€ à l’été 2020 en provenance de Botafogo. Après deux ans d’échecs, l’OM n’avait pas hésité à le renvoyer en prêt d’où il venait. «Je pense que mon passage à Botafogo a été très important pour moi» analyse l’intéressé, lui aussi présent devant les médias ce vendredi. Revenu dans la peau d’un indésirable il y a un an, le Brésilien a affiché une maturité nouvelle et l’OM l’a soutenu.

Un travail collectif pour permettre sa progression

«Luis Henrique, quand Pablo le ramène, on te dit c’est un crack, puis après, qu’il n’est pas bon, il faut qu’il dégage au Brésil, rembobinait Medhi Benatia dans les colonnes de L’Equipe cette semaine. Mais on a fait quoi pour l’aider ? Tu as donné un salaire à un joueur fort, et puis débrouille-toi dans Marseille. Tu ne sais même pas ce qu’il fait. Il a un préparateur physique à la maison ? Tu dois savoir ce qu’il concocte. Un cuisinier ? Est-ce qu’il est en relais avec le nutritionniste du club ? Ça s’appelle faire du football.» Jean-Louis Gasset puis Roberto De Zerbi ont fini de lui remettre le pied à l’étrier.

«Il (Gasset) m’a aidé aussi. Je pense que tous les entraîneurs qui sont passés ici m’ont beaucoup parlé. Je suis certain qu’il a joué un rôle fondamental dans mon développement» confirme un Luis Henrique, qui a beaucoup progressé ces derniers mois avec son nouvel entraineur. «Il m’a fait changer beaucoup de choses. Il a fait la différence pour moi. Je marque plus, je suis plus décisif, je vis la meilleure saison de ma carrière et c’est grâce à lui. Sa confiance et sa présence ont aussi changé mon attitude sur le terrain». Et d’éloigner les mauvais souvenirs des débuts. À l’image de son but contre l’OL, il fait désormais chavirer le Vélodrome.

