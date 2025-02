OM : Luis Henrique s’en prend à Alexandre Lacazette et aux Lyonnais

L’Olympico a encore livré de belles surprises ce dimanche soir. Sur la pelouse du Vélodrome, les Phocéens ont réussi à renverser leur rival lyonnais en s’imposant finalement grâce à un but de Luis Henrique (3-2). Oublié au second poteau par la défense de l’OL, le Brésilien a repris un centre de Pol Lirola pour faire basculer la rencontre et faire exploser l’enceinte marseillaise. Mais lors de son but, l’attaquant de 23 ans a eu une célébration très remarquée.

La suite après cette publicité

En effet, l’ex-joueur de Botafogo a répondu à une première célébration d’Alexandre Lacazette, qui s’est frotté les deux bras après avoir égalisé sur penalty, mimant un gros coup de froid pour faire part du silence du stade phocéen au moment de son but. Luis Henrique a alors mimé une célébration coupe-gorge, à plusieurs reprises, après avoir donné la victoire dans les dernières minutes. En zone mixte, le joueur a expliqué son geste et s’en est pris au capitaine lyonnais.

Luis Henrique demande du respect

«Oui, bien sûr que c’était un geste en réponse (à Alexandre Lacazette). Ici, ils doivent nous respecter. On est à la maison», a-t-il lancé, avant de revenir sur son but : «concernant mon but, sur ce type d’actions, le coach me demande de rentrer dans la surface pour être à la réception d’un centre, au deuxième poteau. C’est la passe de Pol (Lirola) qui fait le but, pour moi, dans cette position, c’était facile de marquer», expliquait le héros de la soirée.

La suite après cette publicité

Gagner un match comme ça, face à un rival, c’est incroyable. L’ambiance était magique ce soir, a ajouté Luis Henrique. Rejoint par Amir Murillo, à ses côtés : «au final ce ne sont que trois points, comme une autre partie, mais c’est vrai que ça restait un match important pour les supporters, pour nous aussi, encore plus dans la foulée de la défaite à Nice». Les Marseillais vont pouvoir passer un lundi matin avec le sourire après ce deuxième Olympico remporté de la saison qui conforte sa deuxième place au classement de L1.