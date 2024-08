OM : la saison du renouveau pour Luis Henrique

Quelle belle entame de championnat pour l’Olympique de Marseille. Samedi, les Phocéens ont frappé fort en s’imposant 5-1 pour la première journée de Ligue 1, avec les grands débuts de joueurs comme Mason Greenwood et la première sur le banc de Roberto de Zerbi en match officiel. Mais en plus de l’attaquant anglais ou de Pierre-Emile Hojbjerg, d’autres joueurs ont brillé. C’est le cas de Luis Henrique, qui revient de loin pourtant, et qui devrait d’ailleurs prolonger rapidement avec la formation marseillaise selon nos informations.

Avec un doublé contre l’écurie brestoise, Luis Henrique, crédité d’un 7,5 par la rédaction FM, a ainsi été aussi décisif lors de ce 55e match sous les couleurs de l’OM que sur le cumul des saisons précédentes, pendant lesquelles il n’avait fait trembler les filets qu’à deux reprises et n’avait délivré que six passes décisives. De quoi confirmer une dynamique assez positive pour l’ailier brésilien, qui s’affirme comme un des meilleurs joueurs du championnat. Sur la deuxième partie de saison dernière, on sentait d’ailleurs déjà des signaux positifs envoyés par celui qui avait été prêté à Botafogo, où il s’était bien relancé.

Tout le monde est séduit

Ses bonnes prestations à l’entraînement en janvier dernier avaient convaincu le staff de Gennaro Gattuso de le conserver dans l’effectif, et ce alors qu’il était considéré indésirable au départ. Il a ensuite réalisé des bonnes prestations, que ce soit sous les ordres de l’entraîneur italien ou de Jean-Louis Gasset, qui n’a pas hésité à l’encenser plusieurs fois en conférence de presse. « Ce gamin, je le voyais partout quand on avait des problèmes d’effectif. Il manquait un latéral, je le faisais jouer latéral, je le faisais changer de côté pendant le match, comme à Benfica en passant du couloir gauche au droit… Aujourd’hui, à mon avis, il joue à sa meilleure place, à savoir dans le couloir gauche, ou en haut à gauche, en tout cas en faux pied. Il prend de plus en plus confiance », confiait ainsi l’ancien coach marseillais.

Une polyvalence appréciée de tous en interne à Marseille, et un profil de joueur de couloir qui manquait clairement dans l’effectif de la saison dernière. Roberto De Zerbi semble lui aussi être conquis par le joueur de 22 ans, qui devrait prolonger jusqu’en 2027. Une saison excitante l’attend, lui qui devrait conserver sa place dans le onze titulaire du tacticien transalpin. Dans un système particulièrement tourné vers l’attaque et accompagné par d’autres joueurs talentueux comme Greenwood et Wahi, il devrait se régaler. Et qui sait, pourquoi pas découvrir les joies de la Canarinha aux côtés de Vinicius Jr ou Rodrygo Goes dans un avenir proche. La Ligue 1 a peut-être perdu Kylian Mbappé… mais elle a gagné Luis Henrique.