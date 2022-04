Serie A : le Torino se relance à la Salernitana

La dernière rencontre de Serie A de ce samedi opposait la Salernitana (20e) au Torino (11e). Défait face aux Turinois, le promu n'a plus remporté la moindre rencontre depuis sa victoire face à Venise le 9 janvier, mais est resté tout de même sur cinq matchs nuls lors des sept dernières journées. De son côté, le Torino était également à la recherche de sa première victoire depuis le 15 janvier, c'est désormais chose faite face grâce à cette victoire face à la lanterne rouge (1-0).

Au match aller, les joueurs du Toro s'étaient imposés 4 buts à 0 à Turin. Ce samedi, ils inscrivaient rapidement en première mi-temps le seul but de la rencontre sur un penalty de l'international italien Andrea Belotti (18e), auteur de son cinquième but de la saison en championnat. Malgré l'entrée de Franck Ribéry en seconde période, les Grenats ne parvenaient pas à égaliser. En fin de rencontre, l'ancien défenseur central de l'AS Rome et de Séville Federico Fazio se faisait expulser pour un second carton jaune, laissant les joueurs de la Salernitana à 10 (85e).