RC Lens : Franck Haise prolonge l'aventure

C'est désormais officiel. Le RC Lens vient d'annoncer ce lundi la prolongation du contrat de son entraîneur Franck Haise. «Le détail d’une gravure pour prolonger l’aventure. Arrivé avec l’âme d’un formateur auprès de la réserve du Racing, Franck Haise a peu à peu imposé sa patte pour devenir un maillon central du renouveau artésien. Dans le sillage d’une campagne 2021-2022 aboutie, les dirigeants du club lui renouvellent leur confiance à la tête de l’effectif professionnel jusqu’en 2025», précise le club dans son communiqué.

La suite après cette publicité

Entraîneur des Sang et Or depuis 2020, l'homme qui a terminé à la 7ème place du Championnat de France 2021-22 a réagi après cette annonce. «Cette prolongation va au-delà d’une signature, c’est la poursuite d’une aventure sportive et humaine dans laquelle je m’épanouis. Je remercie les dirigeants du Racing pour leur confiance totale et constante. J’adresse toutes mes pensées à l’ensemble de mon staff qui accomplit un travail tout simplement remarquable. Je n’oublie pas les joueurs avec lesquels nous évoluons en osmose. Enfin, j’ai forcément un mot pour les supporters», a-t-il expliqué sur le site des Artésiens.