LdC, OM : la réaction à chaud de Pierre-Emerick Aubameyang

Terrible désillusion pour l’Olympique de Marseille. Alors que les Phocéens menaient 2-0 face au Panathinaïkos, le club phocéen s’est finalement incliné aux tirs au but. Privé de Ligue des Champions, l’OM en a gros sur le coeur. Interrogé à la fin du match, Pierre-Emerick Aubameyang a donné son sentiment.

«Forcément après tous les efforts aujourd’hui, ce n’est pas forcément mérité pour eux. Tout le monde s’est battu, tout le monde a tout donné pour gagner ce match. Malheureusement, ce n’est pas passé, c’est clair que c’est triste. Tout le monde était dans la combativité et a répondu aux attentes de ce public incroyable et on prend un but casquette à la dernière minute. Ça fait mal et il faut se pencher sur ce qui arrive maintenant», a-t-il déclaré au micro de M6.