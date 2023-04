Chelsea - Real Madrid : Rodrygo a choqué tout le monde

La suite après cette publicité

Ce soir, le Real Madrid devait valider son ticket pour les demies. Au vu du résultat de l’aller (2-0) et du niveau récent de Chelsea, les Merengues n’étaient pas face à leur soirée européenne la plus dure sur le papier. Pourtant, il ne fallait pas se louper. Et forcément, Vinicius Junior et Karim Benzema étaient attendus au tournant. Si le Brésilien a été plutôt bon pendant que le Français a été un peu plus effacé, c’est Rodrygo qui a été l’homme du match, avec un 8,5/10 dans les notes de la rédaction Foot Mercato. Et ce, sans aucune contestation possible, puisqu’en plus d’un doublé, il a été le joueur le plus dangereux et qui a fait le plus de différences avec le cuir.

Un invité surprise, en quelque sorte, puisque si le talent du Brésilien n’est plus à prouver, il est généralement un peu plus en retrait, en guise de troisième roue du carrosse derrière ses deux acolytes de l’attaque. N’étant même parfois pas titularisé, notamment quand Ancelotti préfère aligner Valverde en milieu droit. Mais ce soir, il a encore franchi un cap, en signant son 15e et 16e buts dans la plus prestigieuse des compétitions européennes à 22 ans seulement…

Rodrygo Ronaldo

« Rodrygo en mode Cristiano Ronaldo », titre le journal Marca. En référence à la prestation du joueur dans une grande soirée européenne, à l’image de CR7, mais aussi à sa célébration similaire à celle du Portugais sur le deuxième but. Sur Twitter, c’est à un autre Ronaldo qu’il a été comparé : son compatriote Ronaldo Nazario. « Je ne sais pas comment expliquer ce qui se passe dans cette compétition, mais c’est toujours très spécial de pouvoir aider mon équipe. J’espère continuer comme ça et marquer plus de buts et réaliser plus de passes décisives pour gagner la Ligue des Champions », a lancé le Brésilien après le match.

« Il a fait un match fantastique et a été décisif à un moment où Chelsea pressait beaucoup. Un doublé dans un match d’exigence ultime », a résumé Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid et ancien grand joueur du club. « Spectaculaire », y allait de son côté Carlo Ancelotti. Autant dire que Pep Guardiola - ou Thomas Tuchel en cas d’exploit bavarois demain - peut commencer à trembler…