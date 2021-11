Algérie : Djamel Belmadi s'exprime sur son avenir

Avant de recevoir le Burkina Faso dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le sélectionneur de l'Algérie a répondu aux nombreuses questions des journalistes locaux en conférence de presse, s'exprimant sur son avenir sur le banc des Fennecs. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille se voit rester à la tête de la sélection, tant qu'il peut amener une plus-value à son groupe.

«Joachim Low est resté 14 ans avec l'Allemagne ? Oui mais il est en Allemagne lui ! Tout est carré là bas, il peut rester 35 ans s'il veut ! (...) Les détails du contrat ne seront pas un problème pour mon avenir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si je suis encore capable d'apporter plus, si j'ai la force et l'énergie de convaincre, d'aller plus haut. Le métier est usant», a-t-il déclaré ce lundi.