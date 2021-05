Bayern Munich, Allemagne : la blessure de Leon Goretzka inquiète

Depuis sa blessure face au PSG en quart de finale de Ligue des champions, Leon Goretzka semble avoir du mal à récupérer totalement. Ce week-end, alors qu’il venait tout juste de rentrer en jeu face au Borussia Mönchengladbach, le milieu de 26 ans a quitté les siens 10 minutes plus tard pour une blessure musculaire qui inquiète de plus en plus.

Selon les informations de Kicker, Leon Goretzka souffre d'une déchirure d'une fibre musculaire à l'arrière de la cuisse. Le diagnostic a révélé qu'il ne s'agissait pas d'une simple blessure. Sa saison est donc terminée. Le joueur espère maintenant être de retour pour l’Euro, mais le timing semble quand même assez juste. Mauvaise nouvelle pour l’Allemagne…