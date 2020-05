Rennes dégaine une offre pour Denis Bouanga

Denis Bouanga restera-t-il à l'AS Saint-Etienne la saison prochaine ? Rien n'est moins sûr. Arrivé il y a moins d'un an, l'attaquant gabonais pourrait déjà quitter les Verts. L'ancien lorientais réalise une excellente saison au point d'être le meilleur buteur (10) et le meilleur passeur (3) de l'ASSE en Ligue 1, il est aussi le joueur de champ le plus utilisé. Si Lille et le Betis Séville ont des vues sur l'attaquant des Verts, c'est un autre club de Ligue 1 qui a dégainé une offre de transfert : Rennes.

Si le montant de la proposition n'a pas filtré, elle est inférieure aux 15 millions d'euros réclamées par les dirigeants de Saint-Etienne. Considéré comme un élément indispensable aux yeux de Claude Puel, les Verts resteront inflexibles sur le montant fixé pour laisser filer leur meilleur joueur. Reste à savoir jusqu'où compte monter les Bretons dans ce dossier