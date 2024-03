France-Allemagne : Florian Wirtz a fait tomber un record historique

Il fallait mettre le réveil à l’heure hier soir pour profiter pleinement de ce France - Allemagne. Si la Nationalmannschaft s’est encore imposée face à des Bleus bien trop apathiques pour espérer quelque chose (2-0), comme à Dortmund il y a sept mois (2-1), un joueur en particulier a attiré l’attention : Florian Wirtz.

Titulaire au coup d’envoi, le milieu de terrain de Leverkusen n’a pas pris le temps de dresser l’état des lieux puisqu’il lui a fallu que 7 secondes de jeu pour ouvrir le score d’une frappe exceptionnelle. Un but aussi beau que symbolique. Comme rapporté par la DFB (fédération allemande de football), il s’agit tout simplement du but le plus rapide de l’histoire de la sélection quadruple championne du monde, auparavant détenu par Lukas Podolski, buteur après 9 secondes de jeu lors d’un match contre le Vénézuela en 2013.