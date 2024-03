OL - Reims : les compositions officielles

L’Olympique Lyonnais accueille Reims au Groupama Stadium dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Actuellement 10e du championnat, l’OL est sur une série de deux victoires consécutives et entend bien la poursuivre ce soir à domicile. En face, le club rémois évolue au 9e rang et peut revenir provisoirement à un point du top 6 en cas de succès dans le Rhône. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Pierre Sage reste fidèle à son 4-3-3. Performant face à Toulouse et lors de la trève internationale, Cherki retrouve une place de la titulaire sur le côté droit de l’attaque, ce qui pousse Nuamah sur le banc. Sur le côté gauche, Orban est préféré à Benrahma. Dans le cœur du jeu, Tolisso est associé aux indéboulonnables Matic et Caqueret, Mangala est remplaçant. Du côté des visiteurs, Will Still met en place un 4-3-3. Un onze compétitif avec un trio offensif Nakamura-Diakité-Ito qui pourrait faire des étincelles.

Les compositions

Lyon : Lopes - Maitland-Niles, O’Brien, Caleta-Car, Henrique - Caqueret, Matic, Tolisso - Cherki, Lacazette ©, Orban

Reims : Diouf - Agbadou, Okumu, Abdelhamid ©, Akieme - Munetsi, Atangana, Khadra - Ito, Diakité, Nakamura