LdC : la liste B dévoilée par l'OM

La semaine dernière, tous les clubs qualifiés pour la Ligue des Champions dévoilaient les 23 joueurs retenus pour la compétition. Parmi lesquels l’Olympique de Marseille. En plus des 23 joueurs appelés, le club phocéen a présenté ce mercredi une liste B sur le site de l'UEFA sur laquelle figure neuf jeunes joueurs qualifiables en LdC. Cette liste concerne les joueurs nés après le 1er janvier 1998.

Simon Ngapandouentnbu et Fabio Vanni sont les deux gardiens retenus. S’en suit les défenseurs Aaron Nassur et Richecard Richard. Les milieux de terrain Ugo Bertelli, Cheick Souaré et Nassim Ahmed ainsi que l’attaquant Jores Rahou sont bien présents. Pour compléter cette liste, le plus connu de tous, Marley Aké. En ce qui concerne les absences importantes, celles de Florian Chabrolle et Alexandre Phliponeau, deux éléments connus du centre de formation sont à notifier.