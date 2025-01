Lille - FC Nantes: les compositions officielles

La seizième journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi soir avec le match entre Lille et le FC Nantes à 19h. Les Lillois s’articulent en 4-2-3-1 avec Chevalier aux cages. En défense on retrouve Mandi, Diakité, Alexsandro et Gudmundsson. André et Mukau sont au milieu de terrain. Fernandez, Cabella et Haraldsson vont animer l’attaque du LOSC aux côtés de David.

Les Canaris s’organisent en 4-4-2 avec Lopes aux cages. En défense, on retrouve Amian, Castelletto, Zézé et Cozza. Chirivella, Douglas Augusto, Lepenant et Thomas sont placés juste devant la finale. Et enfin, Ganago et Abline vont animer l’attaque de Nantes.

Les compositions officielles :

Lille: Chevalier - Mandi, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson - André, Mukau - Fernandez, Cabella, Haraldsson - David

FC Nantes: Lopes - Amian, Castelletto, Zézé, Cozza - Chirivella, Douglas Augusto, Lepenant, Thomas - Ganago, Abline