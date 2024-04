OL : Jean-Michel Aulas compare la sortie du gardien brestois sur Lacazette au choc Battiston-Schumacher

Interrogé au micro de Prime Vidéo quelques instants après la victoire spectaculaire de l’Olympique Lyonnais face au Stade Brestois (4-3), Jean-Michel Aulas est revenu sur ce qui restera très certainement comme le match de l’année en Ligue 1 lors de l’exercice 2023-2024. L’ancien président n’a logiquement pas pu cacher sa joie alors que l’OL est désormais 7e du championnat de France et plus que jamais relancé dans la course à l’Europe.

«Dans le foot on a des émotions comme ça, c’était un match couperet, il permet de se relancer vers le haut, on a un public formidable, au début dans la difficulté et maintenant dans l’espoir, l’OL est fait pour être tout en haut», a tout d’abord assuré l’ancien président lyonnais avant d’envoyer un message à Alexandre Lacazette, lourdement percuté par le portier brestois dans le temps additionnel. J’espère qu’Alexandre va bien car il a pris un choc qui m’a terriblement rappelé Schumacher (Harald Schumacher face à Patrick Battiston lors de la demi-finale de la Coupe du monde de football le 8 juillet 1982, ndlr).