Serie A : coup dur pour Christian Eriksen

Quelques semaines après son malaise cardiaque lors de l'Euro 2020 dans une rencontre opposant le Danemark à la Finlande, Christian Eriksen (29 ans) s'est vu poser un défibrillateur automatique sous-cutané et son état s'est depuis stabilisé. Une nouvelle rassurante pour l'international danois ainsi que pour tous les amoureux du ballon rond mais la suite pourrait s'annoncer plus délicate. Selon les informations de L'Équipe, le comité médical de la Fédération italienne interdit à un joueur de pouvoir évoluer avec un tel dispositif médical.

Et à en croire les propos de Francesco Braconaro, médecin qui siège au comité médical de la Fédération italienne de football, interrogé au micro de la radio napolitaine Kiss Kiss, le milieu de terrain de l'Inter Milan pourrait ne jamais faire son retour sur les pelouses de Serie A : «en Italie, nous avons des directives très conservatrices concernant la santé des joueurs. Ici, Eriksen ne peut pas être éligible.» Un coup dur et une seule issue positive envisageable : «si la pathologie est résolue et que le défibrillateur est retiré, alors il pourra retourner à l'Inter.» En espérant que les dieux du football continuent d'accompagner la carrière du natif de Middelfart.