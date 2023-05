Jude Bellingham va signer au Real Madrid

La suite après cette publicité

Jude Bellingham est un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Le milieu de terrain anglais du Borussia Dortmund est d’ailleurs en train de réaliser la meilleure saison de sa jeune carrière en Allemagne avec les Marsupiaux. Habitué à passer les échelons à la vitesse de la lumière, le joueur de seulement 19 ans a été récompensé en participant à la Coupe du Monde 2022 avec l’Angleterre. Mais un nouveau challenge l’attend désormais.

Les performances de Jude Bellingham n’ont laissé aucun club européen indifférent. Logiquement, les meilleures écuries du Vieux Continent se sont précipitées pour se positionner sur le polyvalent milieu anglais. Outre Liverpool, Chelsea ou bien encore Manchester City en Premier League, le Real Madrid a lui aussi fait de ce dossier une priorité. Après des mois de réflexion et de discussions avec les clubs intéressés, la pépite de 19 ans avait d’ailleurs tranché en faveur de la Casa Blanca.

À lire

Real Madrid : le choix fort d’Aurélien Tchouaméni pour son avenir

Jude Bellingham jusqu’en 2029 ?

Et le choix du joueur anglais a été prépondérant puisque c’est bel et bien le Real Madrid qui va accueillir Jude Bellingham dès la saison prochaine. Sa signature serait même sur le point d’être actée, selon les dernières indiscrétions de nos confrères de Marca. Sauf retournement de situation de dernière minute, le milieu de terrain va venir renforcer l’entrejeu de l’actuel deuxième de Liga. Et il se pourrait bien que la pépite anglaise signe un contrat de longue durée dans la capitale espagnole.

La suite après cette publicité

En effet, Jude Bellingham pourrait parapher un bail jusqu’en 2029 avec le Real Madrid. Le milieu de terrain du Borussia Dortmund devrait rapidement s’intégrer dans une équipe qui fait la part belle à la jeunesse à l’image des recrutements d’Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni ou encore la présence de Federico Valverde. La Casa Blanca a en tout cas envoyer un avertissement à ses concurrents dont les Cityzens, qu’ils retrouveront en demi-finale de Ligue des Champions la semaine prochaine, font partie. Les dirigeants madrilènes préparent du lourd pour la saison prochaine !