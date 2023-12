Marcus Thuram explique pourquoi il a refusé le PSG

En pleine forme du côté de l’Inter Milan, Marcus Thuram (26 ans) a déjà inscrit six buts et délivré six passes décisives en quinze matches de Serie A. Un choix payant pour celui qui avait rejoint les Nerazzurri en paraphant un contrat de cinq ans cet été, alors qu’il était courtisé par le Paris Saint-Germain cet été. Dans un entretien accordé à Canal +, le buteur de 26 ans a été invité à répondre à une question de son capitaine en équipe de France, Kylian Mbappé, lui demandant pourquoi il n’a pas signé au PSG. Et le principal intéressé a répondu en toute franchise.

La suite après cette publicité

«Il sait très bien pourquoi je ne suis pas venu au PSG. Je n’ai jamais demandé de garanti de temps de jeu, on vient dans un club pour s’y imposer. Mais c’est une question de feeling. L’Inter Milan m’a toujours vu comme numéro 9, donc c’était un choix limpide. Si cela me pose problème pour ma place en équipe de France ? Non, pas du tout, ils sont tous les trois au PSG (RKM-Dembélé-Mbappé), mais ce n’est pas un handicap pour moi», a-t-il expliqué. Kylian Mbappé appréciera.