Paris FC : Jürgen Klopp présent à Charléty cet après-midi

Ce samedi 11 janvier, le Paris FC recevra Amiens dans le cadre de la 18e journée de Ligue 2, une rencontre capitale dans la course à la montée pour les Parisiens, qui restent sur deux défaites consécutives. Les joueurs du PFC pourront compter sur un soutien de poids en tribune : Jürgen Klopp. En piste pour devenir le directeur des activités football du groupe Red Bull, l’ancien technicien de Liverpool sera présent à Charléty comme pour confirmer l’engagement de Red Bull aux côtés de la famille Arnault dans le capital du club.

Pour le directeur sportif du PFC, Francois Ferracci, le soutien technique du groupe Red Bull est un atout de poids, notamment au niveau du recrutement. «Red Bull ne nous a pas donné sa base de données mais des idées pour améliorer notre propre outil dans sa structure. On peut aller plus loin dans le détail sur un joueur, par exemple, mais on peut aussi être alertés sur un profil qu’on ne connaît pas forcément parce que, eux, ils ciblent toute la planète.» Suffisamment pour faire du PFC le deuxième grand club de Paris à l’international ?