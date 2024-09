OL : Anthony Lopes revient sur la polémique de l’hommage des Bad Gones

Depuis le début de saison, Anthony Lopes est devenu persona non grata à l’OL. Depuis l’arrivée de Lucas Perri l’hiver dernier, le départ du gardien portugais était prévu cet été dans la capitale des Gaules. Finalement, le joueur formé au club est resté à Lyon et ronge son frein en étant le quatrième portier du club depuis le début de la cuvée. Ce lundi, le natif de Givors s’est fendu d’une interview pour L’Équipe dans laquelle il explique qu’il n’était pas au courant de sa mise à l’écart jusqu’à août. Une version des faits douteuse quand on se souvient de son émotion pour son dernier match la saison passée face à Strasbourg au Groupama Stadium. En attendant, le gardien de 33 ans peut encore compter sur le soutien de quelques supporters et notamment chez les Bad Gones. Contre l’OM, ces derniers avaient d’ailleurs dressé une banderole pour soutenir le vainqueur de l’Euro 2016.

La suite après cette publicité

Ce lundi, dans l’interview accordée à nos confrères de L’Equipe, Anthony Lopes est revenu sur cet épisode et la polémique qui en avait découlée alors que Lopes avait décidé de remercier ses supporters en story après une défaite cuisante face à l’OM (2-3) : «ça m’a touché, forcément. Qui ne serait pas sensible à ça ? Ça m’a mis un tel baume au cœur… C’est indescriptible. Tout le monde sait la relation que j’ai avec eux. Peut-être que ça en a crispé certains, de partager ça, mais c’est le seul moyen que j’avais pour les remercier. Il n’y a jamais de bons moments, je ne pouvais tout simplement pas rester silencieux face à ce soutien. Le soutien des supporters est le seul qu’il me reste encore au club.» Reste à savoir si ces explications suffiront à calmer les ardeurs de certains supporters lyonnais qui lui en veulent encore…