Ligue 1 : sous les yeux de Lionel Messi, le PSG s'offre Strasbourg

Le PSG s'est fait peur. Pour sa grande première de la saison au Parc des Princes, le PSG présentait Messi, Ramos, Wijnaldum, Hakimi et Donnarumma avant le coup d'envoi contre Strasbourg dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Et pour le retour de leurs supporters, les Parisiens, encore privés de Neymar et Di Maria, sont entrés parfaitement dans le match. Sur leur première occasion, les hommes de Pochettino ont pris l'avantage. Bien servi par Diallo, Icardi ouvrait le score de la tête face à un Sels ne pouvant rien faire (1-0, 3e).

Face à la lourde intensité mise d'entrée par Paris, le RCSA peinait à faire le jeu et garder la possession de balle plus d'une minute. Et malgré la bonne défense des Alsaciens, le PSG est parvenu à faire le break sur un but contre son camp malheureux d'Ajorque. Après une belle entrée de Mbappé dans la surface, l'international français tentait sa chance depuis la gauche de la surface et voyait son tir être directement dévié dans les filets de Sels par l'attaquant strasbourgeois (2-0, 26e). Avant que Draxler, bien servi par Mbappé, n'inscrive un troisième but parisien (3-0, 27e).

Alors qu'il semblait avoir fait le plus dur en première période en punissant son adversaire, le PSG s'est endormi dans le second acte et a donné de l'air à Strasbourg. Bien aidé par un Sels décisif devant Mbappé (48e, 63e), le RCSA a failli réaliser l'exploit. Après un ballon de Thomasson déposé sur la tête de Gameiro, l'ex-attaquant parisien trompait Navas de la tête (3-1, 53e) et Ajorque, également de la tête, redonnait espoir aux Strasbourgeois dans cette fin de match (3-2, 65e).

Mais l'espoir fut de courte durée. Réduits à dix après le second carton jaune reçu par Djiku (82e), les hommes de Stéphan concédaient un quatrième but dans la foulée. Après de nouvelles différences de Mbappé devant Caci, Sarabia, qui n'avait plus qu'à ouvrir son pied droit dans le but vide, a scellé le score (4-2, 86e). Puni sur son temps faible, le PSG s'est fait peur, mais enchaîne une deuxième victoire avant un déplacement à Brest. La suite pour Strasbourg ? La réception de Troyes pour tenter d'enfin lancer sa saison.

