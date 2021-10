L'UEFA va se pencher sur la règle du hors-jeu

On assiste peut-être à un nouveau tournant dans l'histoire du football. Quelques jours après le sacre polémique de l'équipe de France face à l'Espagne (2-1) en finale de Ligue des Nations, l'UEFA pourrait retoquer la règle du hors-jeu. Une décision qui intervient suite au but inscrit par Kylian Mbappé, remis en jeu par le tacle de Garcia. Un deuxième but qui offrait le sacre aux Bleus malgré le courroux des Espagnols sur ce coup.

Selon les informations de AS, le directeur de l'arbitrage de l'UEFA Roberto Rosetti, va évoquer avec la FIFA et l'IFAB la possibilité de modifier le texte de loi sur le hors-jeu. Car selon la loi, l'arbitre du match Anthony Taylor a pris la bonne décision, mais reste à savoir si celle-ci se justifiait par rapport à l'esprit du jeu. Malheureusement pour la Roja, cela ne changera rien sur l'issue de cette finale...