Real Madrid : deux jeunes promesses vont quitter le club

La fuite des talents se précise pour les jeunes de la Castilla. Alors que Sergio Arribas, Rafa Marin et Antonio Blanco sont amenés à quitter le Real Madrid dans les prochaines semaines, Alex Jimenez et Carlos Dotor devraient être les prochains sur la liste. Membre de la réserve de la formation madrilène, le premier est un latéral droit qui a disputé 10 rencontres la saison passée. Considéré comme l’un des grands prodiges de la classe biberon des Madrilènes, le joueur de 18 ans est sur les tablettes de l’AC Milan. Les Lombards souhaiteraient le recruter sous la forme d’un prêt qui comportera une option d’achat non obligatoire en fin de saison prochaine d’après Relevo. Même s’il est considéré comme un futur joueur de l’équipe première, un départ est programmé alors que l’état-major des Merengues a prolongé Vinicius Tobias.

Intéressé par l’étranger, Gimenez et son entourage ne sont pas insensibles aux sirènes milanaises selon le média ibérique qui ajoute que l’opération est en bonne voie et devrait être réglée dans les prochains jours. Pour ce qui est de Dotor, il devrait rester en Espagne et rejoindre le Celta Vigo comme l’a affirmé ce mardi AS. Cible prioritaire de Rafa Benitez, le milieu de la Castilla, dont il est également le capitaine, va rejoindre la Galicie pour 3 millions d’euros. Le joueur de 22 ans deviendrait alors la cinquième recrue du Celta cet été.

