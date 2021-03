Barça : Pedri impressionné par Modric et Benzema

La suite après cette publicité

Cette saison, le jeune milieu Pedri fait le bonheur du FC Barcelone. À seulement 18 ans, l’ancien joueur de Las Palmas fait déjà partie des meilleurs éléments de son équipe dans l’entrejeu. Le néo-international espagnol a toute la confiance de son entraîneur, Ronald Koeman.

Dans un entretien accordé à Marca, Pedri est revenu sur les joueurs qui l’ont le plus impressionné cette saison en Liga. Pour lui, Luka Modric (35 ans) et Karim Benzema (33 ans) sont au-dessus du lot. « Beaucoup m’ont impressionné, mais surtout Benzema et Modric. Je les aime bien et ils ont beaucoup de qualité. Il y a aussi Malsa de Levante. Je l'ai connu en jouant contre Mirandés en Segunda et je pensais que c'était un très bon "6". Je ne savais pas où il allait se tourner. J'aime regarder le jeu des milieux de terrain. J'apprends toujours d’eux », a-t-il expliqué.