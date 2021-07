Racisme : Marcus Rashford sort du silence

Après son échec lors de la séance de tirs au but face à l’Italie en finale de l’Euro dimanche, Marcus Rashford a été victime d’insultes racistes sur les réseaux sociaux. Alors que plusieurs de ses coéquipiers sont venus à son soutien, l'attaquant de Manchester United a publié un message sur les réseaux sociaux ce lundi soir et a remercié les fans pour le soutien.

«Je peux accepter la critique sur ma performance tous les jours, sur mon penalty (...) mais je ne m'excuserai jamais pour qui je suis et d'où je viens (...) Je suis Marcus Rashford, 23 ans, homme noir de Withinghton et Wythenshawe, dans le sud de Manchester. Si je n'ai rien de plus, j'ai au moins ça. Pour tous vos gentils messages, merci. Je serai de retour plus fort.», a-t-il expliqué.