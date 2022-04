Barça : Ronaldinho revient sur le départ de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Interviewé par Mundo Deportivo ce dimanche, l’ancien milieu offensif du FC Barcelone Ronaldinho a évoqué le départ de la star argentine Lionel Messi de Catalogne l’été dernier vers le Paris Saint-Germain. Le Brésilien de 42 ans a expliqué être très heureux pour son ancien coéquipier, même s’il a été surpris par le choix de La Pulga de quitter Barcelone car il ne voyait pas l’Argentin porter un jour un autre maillot que celui des Blaugranas.

« Une surprise, pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. Je n'avais jamais imaginé le voir dans une autre tunique, mais c'est des choses qui arrivent et pour moi l'important est que s'il est heureux, peu importe où il est. C'est ce qui compte pour moi. On s'est parlé, on était ensemble à Paris, mais c'est la vie, il y a des surprises, des choses arrivent et comme je l'ai déjà dit le plus important, c'est de le voir heureux », a expliqué l’ancien milieu offensif du Brésil. Les deux hommes ont évolué durant quatre saisons ensemble à Barcelone entre 2004 et 2008.