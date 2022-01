Le FC Barcelone pose ses conditions dans le dossier Ousmane Dembélé, Manchester United bloque un de ses indésirables

La suite après cette publicité

Le Barça veut un dénouement pour Dembélé

À Barcelone, le mercato cristallise toutes les attentions. Un dossier est particulièrement scruté c'est celui d'Ousmane Dembélé. Alors que c'est la crise totale entre le club blaugrana et l'international français, le journal Sport exhorte les deux parties de trouver «une solution» ! «Xavi a rencontré les agents du joueur pour trouver une issue à la crise avant le 31 janvier. Son entourage lui a montré l'implication totale de l'ailier dans le projet et sa volonté de renouvellement.» Cet imbroglio doit trouver son épilogue d'ici la fin du mercato et comme l'indique Mundo Deportivo sur sa Une, le Barça ne lâchera rien. «Le club n'a pas cédé, trois solutions possibles : il signe le contrat en faisant un effort, soit il est vendu ou alors il sera laissé dans les tribunes.» Voilà qui est clair. Mais Xavi a d'autres chats à fouetter aussi et le coach barcelonais réclame 3 recrues comme l'indique aussi Mundo Deportivo. Le plus urgent semble être la piste menant à Adama Traoré. «Jorge Mendes négocie avec Wolverhampton pour un prêt avec option d'achat obligatoire en fin de saison.» Alvarao Morata est toujours espéré, mais Xavi veut aussi un défenseur en plus, comme Nicolas Tagliafico, pour renforcer ce secteur de jeu. Affaire à suivre !

Manchester United bloque Lingard

En Angleterre, le mercato bat son plein, mais n'est pas toujours évident à suivre. Alors que Newcastle essaye par tous les moyens de se renforcer cet hiver pour croire à un maintien en Premier League, le nouveau super riche du Royaume connaît les pires difficultés. Alors que le dossier Bruno Guimarães est loin d'être terminé, celui de Jesse Lingard vient d'en prendre un sacré coup. Comme l'annonce le Manchester Evening News ce matin sur sa couverture, «Lingard est dans les limbes» concernant son avenir. Et oui, car les Red Devils ne lâchent rien et ne facilitent pas les choses, car ils veulent «une prime de maintien de 15M€ de la part de Magpies pour lâcher leur attaquant.» Les négociations seraient rompues entre les deux clubs, alors que les Magpies avaient proposé de prendre en charge la totalité du salaire du milieu ainsi que de payer une indemnité à United pour les six mois de prêt. Surtout que le joueur veut partir de Manchester et qu'il ne prolongera pas son contrat. Même son de cloche en Une du Daily Mail qui évoque aussi cette prime de maintien surréaliste qui bloque totalement les négociations entre les deux clubs.

L'Italie attend Vlahović à la Juve

On termine ce tour de la presse sportive en Italie où la presse s'enflamme de la probable arrivée de Dusan Vlahovic à la Juventus. Tuttosport fait dans la simplicité et écrit carrément que le Serbe est «le nouveau CR7 !» Rien que ça. «Le n°7 est prêt pour le buteur si Morata reste.» Une association avec Morata est toujours possible et c'est d'ailleurs le souhait de Fabio Capello en Une du Corriere dello Sport qui estime que «Vlahović amènera la C1. C'est un très gros coup : il forme un super duo avec Morata.»