Barça : Xavi veut absolument garder Ousmane Dembélé

Cette saison, Ousmane Dembélé a gagné en régularité et il profite forcément de son statut avec le FC Barcelone pour s’imposer comme une référence au club. Titulaire indiscutable sous les ordres de Xavi, l’international français (35 sélections, 4 buts) avait prolongé son contrat en janvier 2022 de deux ans. Mais avec une nouvelle fin de contrat l’été prochain, la direction barcelonaise veut absolument prolonger son bail en Catalogne.

Et ce n’est pas Xavi qui dira le contraire. En conférence de presse, le technicien espagnol a encore expliqué vouloir absolument garder son joueur. «Pour moi, il est important, vous le savez, il est différent et fait des différences. Il est difficile de trouver des joueurs aussi décisifs dans les situations de un contre un. Le club le sait. Depuis que nous sommes ici, il a été à un niveau extraordinaire. J’espère qu’il restera ici pendant de nombreuses années (…) Nous essayons de faire en sorte qu’il ne se blesse jamais, ni lui ni personne d’autre, il est là où il veut être. Il me le dit toujours et je lui donne confiance qu’il me rend.»

