L’intelligence artificielle trace la feuille de route du Real Madrid

Et si l’avenir du Real Madrid se dessinait aussi grâce aux algorithmes ? C’est ce que propose PLAIER, un outil d’intelligence artificielle déjà utilisé par plusieurs clubs européens. Pour Marca, elle a identifié les profils les plus compatibles avec la Maison blanche pour renforcer cinq postes clés : les deux latéraux, les ailes et le milieu de terrain, désormais orphelin de Toni Kroos.

Pour succéder au maestro allemand, trois noms sortent du lot selon la machine : Bruno Fernandes, James Maddison et Joey Veerman, tous capables d’apporter créativité, projection et équilibre. Sur les côtés, les cibles idéales selon PLAIER seraient Reece James ou Alexander-Arnold à droite, Zinchenko ou Mittelstädt à gauche. Et pour épauler (ou préparer l’après) Vinicius, le trio Doku-Garnacho-Sinisterra est cité, pendant que le côté droit verrait émerger des profils comme Madueke, Estêvão ou Saka. De quoi alimenter les réflexions des Merengues… et des recruteurs.