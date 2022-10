OL : Castello Lukeba dévoile ses modèles

Castello Lukeba est en train de se faire un nom. A 19 ans, il est considéré comme un grand espoir à Lyon et en France. Le défenseur est déjà observé par les meilleures écuries en Europe. Ce qui ne l'empêche pas de garder les pieds sur terre, lui qui peut compter sur son entourage. Interrogé par Onze Mondial, Lukeba s'est livré. L'occasion d'évoquer son parcours, ses ambitions mais aussi ses modèles. Et ils sont nombreux.

«Le tout premier défenseur que j’ai regardé était Carles Puyol. J’aimais beaucoup le Barça de Guardiola. J’aime sa mentalité, il a une mentalité de champion, il ne lâche rien, il a du leadership. Il y a aussi des joueurs comme Sergio Ramos ou Thiago Silva, qui ont un sacré palmarès. Je les observais, et avant chaque match, je les regardais sur Youtube. Ça me motivait, je me disais qu’il fallait que je reproduise la même chose. L’action de Carles Puyol en un contre un et sans gardien m’a marqué. Il est seul dans la surface et 90% du temps, l’attaquant la met et tu ne peux rien faire, mais lui arrive quand même à la sauver parce qu’il défend très bien mains dans le dos. Aujourd’hui, je regarde moins de vidéos même si ça peut m’arriver.»