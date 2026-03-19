Sénégal : Pathé Ciss chambre le Maroc

Alors que la décision de la CAF de retirer le titre de la CAN 2025 au Sénégal continue de susciter de vives réactions un peu partout, l’international sénégalais Pathé Ciss en a rajouté une couche devant les caméras de l’émission espagnole El Chiringuito de Jugones.

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« Moi je suis tranquille, tout le monde a vu ce qu’il s’est passé. Une finale ça se gagne sur le terrain. Moi, je suis champion d’Afrique, j’ai gagné sur le terrain, pas à La Poste », a indiqué le joueur du Rayo Vallecano, sourire moqueur au visage.