CAN
Sénégal : Pathé Ciss chambre le Maroc
1 min.
@Maxppp
Alors que la décision de la CAF de retirer le titre de la CAN 2025 au Sénégal continue de susciter de vives réactions un peu partout, l’international sénégalais Pathé Ciss en a rajouté une couche devant les caméras de l’émission espagnole El Chiringuito de Jugones.
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El Chiringuito TV @elchiringuitotv – 15:38
🇸🇳 @pathe_22 saca pecho de la Copa África que le ha 'arrebatado' Marruecos:Voir sur X
😮 "He ganado en el campo, no por correos".
#JUGONES
😮 "He ganado en el campo, no por correos".
#JUGONES
« Moi je suis tranquille, tout le monde a vu ce qu’il s’est passé. Une finale ça se gagne sur le terrain. Moi, je suis champion d’Afrique, j’ai gagné sur le terrain, pas à La Poste », a indiqué le joueur du Rayo Vallecano, sourire moqueur au visage.
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