Menu Rechercher
Commenter 88
CAN

Sénégal : Pathé Ciss chambre le Maroc

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Pathé Ciss avec le Rayo Vallecano @Maxppp

Alors que la décision de la CAF de retirer le titre de la CAN 2025 au Sénégal continue de susciter de vives réactions un peu partout, l’international sénégalais Pathé Ciss en a rajouté une couche devant les caméras de l’émission espagnole El Chiringuito de Jugones.

La suite après cette publicité
El Chiringuito TV
🇸🇳 @pathe_22 saca pecho de la Copa África que le ha 'arrebatado' Marruecos:

😮 "He ganado en el campo, no por correos".

#JUGONES
Voir sur X

« Moi je suis tranquille, tout le monde a vu ce qu’il s’est passé. Une finale ça se gagne sur le terrain. Moi, je suis champion d’Afrique, j’ai gagné sur le terrain, pas à La Poste », a indiqué le joueur du Rayo Vallecano, sourire moqueur au visage.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (88)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Sénégal
Maroc
Pathé Ciss

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Sénégal Flag Sénégal
Maroc Flag Maroc
Pathé Ciss Pathé Ciss
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier