Bordeaux : l’ambition folle de Gérard Lopez

Dans un entretien accordé au journal L’Équipe ce samedi, Gérard Lopez, président des Girondins de Bordeaux, est revenu sur la bonne saison de son club, actuellement dauphin du Havre en Ligue 2, à 10 journées de la fin. Il s’est également livré sur les discussions actuellement menées avec plusieurs investisseurs, indiquant avec fermeté que l’objectif serait de renouer avec le haut du panier de la Ligue 1 dans les années à venir.

«Ce ne serait pas un partenariat pour combler un trou mais pour avoir l’ambition que ce club-là mérite, à savoir revenir dans le top 5 de la L1, a précisé l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois. Il faut trois choses pour qu’un tel projet se fasse : que le club soit dans l’état dans lequel il est aujourd’hui, que l’offre corresponde aux envies et aux besoins de l’actionnaire, et un alignement sur les ambitions. Si quelqu’un arrive en disant je mets X millions d’euros sur les deux prochaines saisons pour chopper une place en Ligue des champions et que ça fait exploser les coûts du club pour se retrouver 3-4 ans plus tard dans un bourbier financier, ça ne va pas le faire, a-t-il ajouté, avant de confirmer qu’il avait déjà fait l’objet de plusieurs approches. Depuis un an, une petite douzaine d’investisseurs m’a contacté. Par rapport à ce que je viens de vous dire, ça a éliminé quelques options. Ce qui est intéressant, c’est que ce soit en L1 ou en L2, le projet « girondins » intéresse.

