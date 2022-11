Troyes : Adil Rami en dit plus sur son avenir

La suite après cette publicité

Officialisé en tant que consultant sur TF1 pendant la Coupe du monde au Qatar, Adil Rami est également toujours en activité en tant que joueur de champ. A 36 ans, le défenseur central a eu une longue carrière qu'il poursuit cette saison sous le maillot de Troyes en Ligue 1. Le champion du monde 2018 connu pour son football mais pour sa sympathie et son humour décalé, pourrait envisager de continuer après cette saison. Il est en fin de contrat en juin 2023 chez l'actuel 13e de Ligue 1. L'ancien international français (36 sélections, 1 but) s'est confié à la Provence, et notamment sur son avenir.

« Je kiffe, je suis bien, à mon poids de forme et je prends du plaisir ! La seule chose qui me manque aujourd’hui c’est d’être performant. J’attends de voir la seconde partie de saison avec le nouveau coach. Elle me tient vraiment à cœur. Si je vois que j'enchaîne, je veux continuer. Si à un moment donné, mon temps de jeu réduit fortement, je passerai à autre chose. En tout cas, chaque année de plus n'est que du bonus. C’est une fierté d'avoir cette longévité », a expliqué l'ancien défenseur du LOSC et de l'OM.