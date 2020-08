Leicester a ciblé le remplaçant de Ben Chilwell

Chelsea poursuit son mercato de folie. Après Timo Werner et Hakim Ziyech et avec Kai Havertz en attente, la prochaine recrue des Blues devrait s'appeler Ben Chilwell. Le latéral gauche devrait débarquer de Leicester contre 55 millions d'euros. Une grosse somme qui pourrait permettre aux Foxes de trouver un bon remplaçant. Et l'équipe de Brendan Rodgers se serait déjà positionnée.

Selon le Daily Mail, la cible s’appellerait Nicolas Tagilafico. L'Argentin de l'Ajax était le plan B de... Chelsea. Pour le recruter, il faudra dépenser 25 millions d'euros, prix fixé par le club néerlandais. Mais la piste Leicester ne serait pas celle privilégiée par le joueur de 27 ans qui chercherait une équipe qui évoluera l'année prochaine en Ligue des Champions, alors que les Foxes ne disputeront que l'Europa League.