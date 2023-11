LdC (F) : l’OL écrase le Slavia Prague

L’OL démarre cette phase de groupes de Ligue des Champions de la meilleure des manières. Dans une rencontre à sens unique ce mardi soir, les filles de Sonia Bompastor commencent par un très large succès sur la pelouse du Slavia Prague 9-0 et prennent logiquement la place de leader de cette poule B. En attendant le PSG (sur la pelouse de l’Ajax) et le PFC (réception de Häcken) demain, c’est de bon augure pour les représentants français.

La suite après cette publicité

Difficile d’évaluer les chances de l’OL cette saison en C1 après l’affrontement de ce soir, tant leur adversaire est apparu très faible. Däbritz (3e) a rapidement ouvert le score. Van de Donk (14e), Gilles (16e), Le Sommer (21e) et Diani (24e) ont creusé un écart irrémédiable en 10 minutes. Renard a participé au succès de son équipe avant la pause (45e). Les trois dernières réalisations de la soirée ont été marquées par Hegerberg (60e), Majri (62e) et un second but de Gilles (80e). Dans l’autre match du groupe, Brann Bergen est allé s’imposer à Sankt Pölten (2-1), prochain adversaire des Lyonnaises le 22 novembre.