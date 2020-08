Ferran Torres est fou de Cristiano Ronaldo

La semaine dernière, les médias anglais comme espagnols annonçaient en choeur que Ferran Torres allait quitter Valence pour rejoindre Manchester City. ESPN révèle aujourd'hui que son arrivée pourrait bien être prévue pour demain. En attendant, la Cadena COPE a dévoilé une interview du joueur enregistrée il y a quelques jours. Il y parle notamment de ses modèles dans le football.

Depuis tout petit, j'ai toujours eu deux modèles : «un, David Villa. Bon, et David Silva aussi. Ils ont mené Valence à un très haut niveau. Mais surtout, Cristiano Ronaldo est mon grand modèle, pour son style, sa façon de faire évoluer le football et les choses qu'il a faite. Il est digne d'admiration et il est bien de pouvoir suivre ses pas». CR7 appréciera !