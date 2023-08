L1 : le vestiaire de l’OL est au fond du trou

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais n’y arrive pas. Cet été, les pensionnaires du Groupama Stadium ont été battus à deux reprises lors des deux premières journées de Ligue 1. Même si Laurent Blanc a indiqué qu’il déterminera les objectifs de son équipe une fois que le mercato sera terminé, on pouvait s’attendre à ce que Lyon joue au moins une place dans la première moitié de tableau. Pour le moment, les Gones sont au fond de la classe. Ils ont zéro point au compteur et n’ont pas montré une image rassurante à Strasbourg puis à domicile face à Montpellier.

Un groupe touché

Une défaite qui a marqué les esprits. Après le match, Laurent Blanc a utilisé des mots forts pour parler de l’état dans lequel se trouve son groupe ce soir. «Le vestiaire est décomposé. Vous perdez, vous prenez 4 ou 5 cartons jaunes et en plus on vous expulse Alex, ça fait lourd. Les mecs sont au fond du trou. Il faut garder la tête haute, moi y compris.» Mais les prochains jours vont être forcément compliqués. Au micro de Prime Vidéo, Duje Caleta-Car l’a d’ailleurs avoué. Le Croate, arrivé cet été, ne s’attendait certainement pas à de tels débuts.

«Quand vous perdez 4-1, il ne faut pas forcément beaucoup parler. Le match, on leur a laissé trop facile en deuxième période. On ne devrait pas leur donner des buts faciles comme cela. Ça a été le cas aujourd’hui. Ce soir, c’est dur… 4-1… ça va être une semaine difficile.» Son capitaine, Alexandre Lacazette, accuse aussi le coup. « On est surtout déçus. On se parle beaucoup, mais ça ne suffit pas. Il faut agir. Ce soir, on n’a pas su faire. J’espère qu’on saura répondre avant la trêve. De gros matches arrivent. Il faut travailler.»

Des mots durs

Il a ajouté ensuite : «on a fait des erreurs que nos adversaires ont su exploiter. Il y a beaucoup de déception. On pensait réaliser un gros match mais on est passé à travers. J’espère qu’on n’est pas parti pour une saison galère. Il nous manque de la réussite dans les deux surfaces. Je veux être optimiste. Je suis désolé pour les supporters. Venir sous cette chaleur nous soutenir, c’était très gentil de leur part.» Le capitaine a été mesuré, même si sa réaction sur son rouge a pu étonner. Celle de Maxence Caqueret aussi. D’habitude calme, le milieu a utilisé des mots très forts.

«On a un visage méconnaissable. On est nuls, tout simplement. On a été nuls. Que ce soit offensivement, défensivement. On prend encore quatre buts, c’est énorme. Il va falloir vite se réveiller et se remettre au boulot car si on reste comme ça, on ira pas très loin», a déclaré le joueur formé à l’OL. Laurent Blanc a tiré la sonnette d’alarme et attend bien plus de ses troupes. Une réaction est attendue face à Nice. Un match que les Olympiens joueront sans Lacazette et plusieurs joueurs blessés. Pas de quoi rassurer une équipe qui a un «problème de confiance et de niveau» selon le coach français.