LdC : Ronald Koeman veut affronter CR7

Un duel au sommet. Demain soir, la Juventus et le FC Barcelone vont s'affronter en Ligue des Champions. Et si Lionel Messi sera présent, a priori, sur la pelouse du Juventus Stadium, CR7 n'est pas encore assuré d'être de la fête. Le Portugais, positif au coronavirus, attend de connaître le résultat de son dernier test et savoir donc s'il pourra jouer.

Et du côté du Barça, on espère que la star portugaise sera présente. C'est ce qu'a avoué Ronald Koeman en conférence de presse. «Pour tout le monde, c'est un match important et beau à regarder. Nous voulons toujours (affronter) les meilleurs sur le terrain. Cristiano Ronaldo est un grand joueur. Je ne sais pas s'il pourra jouer, ce n'est pas mon problème ou ma décision. Mais j'espère qu'il pourra être là. Je le respecte beaucoup. S'il est sur le terrain, il faut être très bien préparé».