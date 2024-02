Napoli : la nouvelle sortie assassine d’Aurelio De Laurentiis sur Rudi Garcia

Rudi Garcia n’est pas resté longtemps à la tête du Napoli, mais il continue d’avoir les oreilles qui sifflent. Viré par le président Aurelio De Laurentiis, l’entraîneur tricolore ne cesse de se faire tacler publiquement par son ancien patron. Et ce mercredi, ADL s’est encore fait plaisir en conférence de presse. Le dirigeant italien a toutefois commencé avec un commentaire plutôt flatteur sur Garcia.

La suite après cette publicité

« Je ferai un procès à ceux qui lui ont dit qu’il était cuit. Je pense qu’il a été le meilleur entraîneur de Ligue 1 en 2011 et le meilleur entraîneur français en 2013 et 2014. Il est arrivé à la Roma et a terminé deuxième avec 85 points et dix victoires consécutives. C’était une Roma avec un vestiaire pas facile à gérer, c’est aussi arrivé à Spalletti. 2017-2018 : finale de l’Europa League, perdue avec Marseille. 2019-2020 : demi-finale de la Ligue des Champions, en éliminant la Juventus et Manchester City avec Lyon. Qu’aurais-je dû faire ? » Mais après, les compliments ont cédé la place aux tacles les deux pieds décollés.

À lire

Le président de Naples envoie Thiago Motta sur le banc du PSG

« À la fin, je l’ai envoyé se faire foutre »

« Dès qu’il a dit à Capodimonte (le lieu de la présentation officielle de Garcia, ndlr) qu’il n’avait pas vu les matches du Napoli, je l’ai pris comme si c’était un match. Plus tard, il a montré qu’il voulait suivre sa propre voie. Quand nous avons donné à Spalletti les nouveaux joueurs, il les a utilisés immédiatement. Pourquoi Garcia n’a-t-il pas utilisé Natan et Lindstrom ? Si je l’avais renvoyé chez lui immédiatement, qu’auriez-vous dit ? Cela aurait été une révolution. (…) Je n’ai pas voulu être impoli envers Garcia en le licenciant après 10 jours », a-t-il déclaré, avant de conclure sur le moment où il a choisi de mettre un terme au mandat de Garcia après une défaite face à Empoli.

La suite après cette publicité

« Pourquoi l’ai-je viré ? Lors de son dernier match, je rentre dans le vestiaire avant la rencontre. Je lui demande s’il est sûr de sa compo. Il me répond : ‘laisse-moi faire !’ Quelqu’un qui te dit ça sur ce ton… Soit tu l’envoies balader direct, soit tu t’assois. À la mi-temps, je descends dans le vestiaire pour lui dire : ‘mais qu’est-ce que tu fais bordel ? Mais qu’est-ce que tu veux faire ? Tu veux te faire virer ?’ C’est comme ça que ça a fini. Garcia avait toujours une surprise dans ses compositions. À la fin, je l’ai envoyé se faire foutre. » Muet depuis son départ précipité de Naples, Rudi Garcia appréciera…