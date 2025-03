PSG-Liverpool : la réponse cash de Konaté sur l’action polémique avec Barcola

C’est l’un des faits marquants de la rencontre entre le PSG et Liverpool ce mercredi soir. A la 27e minute, Bradley Barcola filait au but et se dirigeait vers un duel face à Alisson, mais le défenseur français des Reds Ibrahim Konaté revenait à grandes enjambées et poussait l’attaquant dans le dos. Légèrement, mais suffisamment pour voir la faute sifflée, et donc être expulsé ? C’est le débat qui enflamme la planète football depuis quelques heures maintenant.

Pour beaucoup, la faute était indéniable et la position de dernier défenseur obligeait l’arbitre italien Davide Massa à sortir le carton rouge. Après une vérification de l’arbitrage vidéo, le jeu reprenait pourtant sans la moindre sanction. Sur le plateau du Canal Champions Club, Samir Nasri jugeait la faute pas assez nette pour pousser l’arbitre à expulser Konaté, pendant que les autres consultants disaient l’inverse.

Pas de faute pour Konaté

Et le principal intéressé là-dedans ? Pour Konaté, la réponse est claire : « non, c’est mon avis. Il y a une VAR, il y a tout ce qu’il faut. S’il y a poussette, j’aurais dû prendre rouge ! Moi je vous dis non. C’est vrai que je suis costaud, mais je ne mets pas de puissance, je mets juste mon bras. Là, c’était vraiment soft de ma part », a-t-il répondu au micro de Canal+. Avec une pointe de mauvaise foi ? Chacun se fera son avis.

Konaté, originaire de la région parisienne, a quand même tenu à rendre hommage à la prestation du PSG. « On s’attendait à ce genre de match, il ne fallait pas les sous-estimer, c’est l’une des meilleures équipes d’Europe, surtout dans la construction du jeu. Je les ai regardés en Ligue 1 et en Ligue des Champions. J’ai vu qu’ils avaient énormément de qualités, on savait que ça allait se passer comme ça. Mais les grands matches de Ligue des Champions, ça se joue à des détails », a-t-il déclaré, concluant par un : « pour moi, c’est l’une des meilleures équipes qu’on a joué cette saison. »