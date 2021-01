AC Milan : Zlatan Ibrahimovic les a encore tous bluffés

En attendant l’arrivée officielle du grand Mario Mandzukic (1m90), un autre géant fait le bonheur de l’AC Milan. À 39 ans, Zlatan Ibrahimovic (1,92m) faisait son grand retour dans le onze type de Stefano Pioli en championnat (il avait déjà été titularisé en Coupe d’Italie contre le Torino le 12 janvier dernier). Blessé au mollet et absent depuis la fin du mois de novembre, le Suédois n’a pas déçu. Pour son retour, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a permis aux Rossoneri de s’imposer contre Cagliari deux buts à zéro en inscrivant un doublé.

Milan a ainsi repris seul la tête du classement de Serie A avec trois points d’avance sur l’Inter. De son côté, Ibra s’est offert deux petites statistiques non négligeables. Depuis 1999, l'actuel troisième meilleur buteur du championnat italien a marqué au moins un but chaque année et pour la première fois de sa carrière (au sein des 5 plus grands championnats d’Europe), il a aligné neuf titularisations consécutives en trouvant à chaque fois le chemin des filets. Auteur de 12 buts en 8 matches de championnat, dont 5 doublés, Ibrahimovic confirme que le poids des années n’a pas de prise sur lui.

Ibra est heureux à Milan

Ce matin, la presse sportive italienne n’avait logiquement d’yeux que pour Ibra : « Revoilà le Roi » (Gazzetta dello Sport), « Ibra, la sentence » (Corriere dello Sport). Même son coach, Stefano Pioli n’a pu cacher son admiration. « Ibra est un champion dans tout ce qu’il fait. Il me surprend encore. » Une forme physique incroyable, des statistiques dignes d’un joueur dans la force de l’âge : Ibra impose le respect. Et s’il aime toujours lancer quelques punchlines pour se faire remarquer, le Scandinave donne surtout l’impression de s’amuser comme jamais depuis qu’il est revenu en Lombardie.

« Ces jeunes me motivent et me lancent des défis, genre qui court le plus. Jusqu’à présent, nous faisons de bonnes choses, nous sommes à la moitié du chemin, mais les choses les plus difficiles commencent. Ce sera un calendrier très dur. Si je crois au Scudetto ? Je crois en moi, je crois en Zlatan. Ma prolongation ? Ça dépend de Paulo Maldini. Je suis très heureux à Milan. Milan m’a changé », a-t-il confié au micro de Sky Italia. À bon entendeur…