La DNCG envisage 1,2 milliard d’euros de pertes pour le football français !

La DNCG tire la sonnette d’alarme pour sauver le football français. Lors d’un conseil d’administration qui a eu lieu au mois de novembre, le gendarme du football tricolore a annoncé que selon ses prévisions, la dette du football français devrait s’élever à 1,2 milliard d’euros, uniquement pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Pour justifier ce déficit, le patron de la DNCG Jean-Marc Mickeler a évoqué le fait que «les clubs professionnels français ne génèrent pas autant de revenus d’exploitation que leurs homologues des autres grandes ligues, mais ils bénéficient d’un modèle économique axé sur le développement et la vente de talents, ce qui est crucial pour leur viabilité financière. Dans ce contexte, la maîtrise des coûts et la vente de joueurs sont deux conditions essentielles pour équilibrer le modèle, lequel a été particulièrement mis à l’épreuve ces dernières années.»

Un constat qui ne va pas aider à la compétitivité sportive du championnat, d’autant que pour équilibrer ce déficit, la DNCG espère que les clubs se montrent habiles sur le mercato pour vendre leurs éléments les plus "bankable". Cette situation économique n’est pas arrangée par l’effondrement des revenus liés aux droits télévisuels, à cause notamment d’une mauvaise négociation ayant fait revoir le prix à la baisse, et du passage à 18 clubs, qui génère moins de revenus de match pour les clubs. La situation se dégrade plus que jamais…