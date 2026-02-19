C4 : la Fiorentina surclasse Jagiellonia, Celje crucifie Drita

Suite des barrages de la Conference League avec la tournée de 21h. On avait notamment la Fiorentina, mal en point puisque relégable en Serie A, qui se déplaçait en Pologne, à Jagiellonia. La Viola a tout de même fait un énorme pas en avant vers les huitièmes avec cette victoire 3-0. Après une première période assez équilibrée, les Italiens ont déroulé au retour des vestiaires via Ranieri, Mandragora et Piccoli, auteur du troisième but sur penalty.

Dans les autres rencontres du soir, Drita (Kosovo) et Celje (Slovénie) pensaient sûrement se quitter sur un score de parité. Les Slovènes menaient 2-0 à la mi-temps, avant d’être rattrapés (2-2). Mais au bout du temps additionnel, Matej Poplatnik a donné la victoire à Celje (3-2). Les Turcs de Samsunspor ont signé une bonne opération en s’imposant 1-0 à Shkendija (Macédoine du Nord), alors que les Croates de Rijeka se sont aussi imposés sur le plus petit des scores à Omonia (Chypre).