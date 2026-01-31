Menu Rechercher
Serie A : Naples retrouve le sourire face à la Fiorentina

Par Jordan Pardon
1 min.
Naples 2-1 Fiorentina

Les Napolitains devaient se remettre la tête à l’endroit, quelques jours après avoir pris la porte dès la phase de ligue de C1. Ils y sont parvenus en s’imposant ce samedi aux dépens de la Fiorentina (2-1), 18e du championnat. Auteur d’un but sublime face à Chelsea cette semaine, Antonio Vergara a inscrit cette fois son premier pion en Serie A (11e, 1-0).

L’ancien Madrilène Miguel Gutierrez a porté le score à 2-0 après la pause (49e, 2-0), tandis que Manor Solomon a réduit l’écart (57e, 2-1). Au classement, Naples sécurise sa troisième place, à six points du leader interiste. La Fiorentina replonge dans ses travers en enchaînant un troisième revers.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
