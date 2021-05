Euro 2020, Espagne : Sergio Ramos serait en réalité fâché contre Luis Enrique

La suite après cette publicité

À 35 ans, Sergio Ramos ne fait pas partie des 24 joueurs appelés par Luis Enrique pour représenter les couleurs de l’Espagne à l’Euro 2020. Une absence très remarquée de l’autre côté des Pyrénées. Sorti du silence pour réagir à sa non-convocation, le défenseur du Real Madrid avait déclaré ne pas être à 100% de ses capacités et donc ne pas en vouloir à son sélectionneur.

Cependant, le média espagnol Cuatro affirme que l’échange entre Luis Enrique et le Merengue ne s’est pas passé aussi bien que les acteurs le laissent penser. En clair, l’appel entre n’aurait que deux minutes et Ramos aurait été très froid (le média parle de mots monosyllabiques). SR4 n’aurait pas été convaincu par les explications de son sélectionneur et penserait qu’il a été écarté pour d’autres raisons. Affaire à suivre…