PSG : Louis van Gaal tacle Kylian Mbappé et Neymar

À 69 ans, Louis van Goal pourrait faire son grand retour dans le monde du football. À nouveau courtisé par la fédération hollandaise après le cuisant échec des Oranje de De Boer à l’Euro, le célèbre entraîneur pourrait accepter de jouer les sauveurs de la nation. En attendant, il a longuement évoqué le football actuel dans un entretien accordé à L’Équipe. L’occasion pour lui de critiquer les comportements trop individualistes de certaines stars du ballon rond. D’ailleurs, Kylian Mbappé et Neymar n’ont pas été épargnés.

« Physiquement et techniquement, c'est un joueur fantastique. Mais tactiquement, il n'est pas encore au plus haut niveau. Quand tu peux faire une passe, que tu dribbles et que tu perds la balle - et ça lui arrive souvent -, est-ce qu'il joue pour l'équipe à ce moment-là ? Je me pose la question. Ça s'appelle gérer son statut et son environnement, en tant qu'être humain. Fais-tu preuve de modestie ? Vois-tu les implications sur tes coéquipiers ? Ce genre de choses. Vous croyez que Neymar joue pour l'équipe ? Je ne crois pas. J'aime le phénomène qui est capable de gérer son environnement. Des joueurs comme Kanté et Modric sont un exemple de bons joueurs qui travaillent pour l'équipe ». C’est dit !