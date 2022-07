PSG : l'officialisation de Christophe Galtier prévue en début de semaine prochaine

Tout semble désormais bouclé ! Comme annoncé par L'Equipe et RMC Sport, ce vendredi, Christophe Galtier va bel et bien devenir le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Si le technicien français de 55 ans va donc devenir le successeur de Mauricio Pochettino, l'officialisation devrait cependant intervenir lundi ou mardi au plus tard.

En effet, le quotidien précise que Galtier ne signera pas son contrat avant le jour de reprise de l'entraînement pour les joueurs, au Camp des Loges, prévu lundi prochain. A noter enfin qu'aucune conférence de presse de présentation de Galtier n'est, pour l'heure, programmée mais s'il devait y en avoir une, elle n'aurait pas lieu avant mardi.