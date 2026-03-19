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UEFA Europa Conference League

C4 : les affiches des quarts sont connues

Par Matthieu Margueritte
1 min.
@Maxppp

Strasbourg a eu du mal, mais le club alsacien a réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conference après avoir fait match nul contre les Croates de Rijeka.

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Au tour suivant, les coéquipiers de Valentin Barco affronteront les Allemands de Mayence. À noter deux autres affiches de choix : Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar et Crystal Palace - Fiorentina. Les matches aller se joueront le 9 avril. Les retours auront lieu le 16 avril.

Les affiches des quarts de finale :

Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar

Crystal Palace - Fiorentina

Rayo Vallecano - AEK Athènes

Mayence - Strasbourg

Pub. le - MAJ le
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